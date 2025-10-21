Can Atalay: Hatay’da gezdirilen dron neyi gösteriyor?

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına rağmen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'daki Antakya’nın kalbi olarak tanımlanan Atatürk Caddesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

HATAY, BİR SOKAKLIK SAHNEYE SIĞMAZ!

Atalay’ın sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

Hatay’da Gezdirilen Dron Neyi Gösteriyor?

Anlatılanlardan, okuduklarımdan, izlediklerimden anladığım; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Hatay’ın “küllerinden doğduğunu” müjdeleyen bir kısa video paylaşmış. “Yeniden Doğuş” temalı video, bir kentin küllerinden yükselişini simgelemek istiyor. Atatürk Caddesi’nin ışıkları, yenilenen binalar, pırıl pırıl kaldırımlar… Görüntü ilk bakışta umut verici.

Fakat bu parlak sahnenin ardında, hâlâ bitmeyen bir yaşam mücadelesinin sessiz çığlığı duyuluyor.

Hataylılar, videoda gösterilen caddenin ötesinde başka bir hayat yaşıyor. Tozun, gürültünün, eksik altyapının içinde… Hâlâ konteynerlerde yaşamını sürdüren binlerce aile, çocuklar şantiyelerin arasından geçerek okula gidiyor. Hava kirli, yollar dar, trafik sıkışık. TOKİ inşaatları yıllardır “tamamlanmak üzere” ama hâlâ birçoğu teslim edilmedi. Hatay’da hayat, süslenmiş bir sahne değil; hâlâ tam ortasında durulan bir enkazdan ibaret.

Hani “2025’te herkes evinde olacaktı”? Hani IBAN’larla toplanan yardımlar? Hani “yaralar sarılacaktı”? Hatay’ın sokakları karanlıkta, ama yalnızca drone’un gösterdiği sokak projektörlerin altında parlıyor.

Sayın Bakan’ın paylaştığı video, bir başarı hikâyesi olarak sunuluyor. Oysa başarı, bir kentin bir caddesini değil, tüm insanlarını ayağa kaldırabilmektir. Hatay’ın yeniden doğuşu; ışıklarla değil, sözlerin tutulmasıyla, projelerin tamamlanmasıyla, insanların güvenli evlerine dönebilmesiyle mümkün olur. Makyajlı görüntülerle değil.

Hataylılar, parıltılı görüntülere değil, yaşanabilir bir Hatay’a inanmak istiyor. Gerçekleri göstermekten korkmadan, tüm şeffaflığıyla yürütülen bir yeniden inşa süreci, bu kente verilebilecek en büyük değerdir. Önerim, drone’u biraz daha yükseğe kaldırın. O zaman “parıltılı” süslenmiş bir sokağı değil, Hatay’ın unutulmuş arka sokaklarını da görürüz. Hatay’ın yeniden doğuşu, ancak gerçeği tüm çıplaklığıyla görmekten geçer.

Hatay, bir sokaklık sahneye sığmaz!

Ş. Can Atalay

Seçilmiş Hatay Milletvekili

Marmara (Silivri) Cezaevi, 9-A47