Can Atalay için İstanbul Adliyesi önünde adalet çağrısı

Can Atalay'ın milletvekili seçilmesinin birinci yılında, Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP üyelerinin katılımıyla Çağlayan Adliyesi önünden Can Atalay için adalet çağrısı yapıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Adında adalet olan bu parti Türkiye'de adaleti katlederek var oluyor" dedi.

Güncel 14.05.2024 22:21 Giriş: 14.05.2024 22:21

Güncelleme: 14.05.2024 22:27 Kaynak: ANKA

A- A A+

ANKA