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Can Atalay için yürüyüş çağrısı

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Güncel
  • 24.11.2023 09:21
  • Giriş: 24.11.2023 09:21
  • Güncelleme: 24.11.2023 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
Can Atalay için yürüyüş çağrısı

AYM'nin hak ihlali kararına ve milletvekili seçilip mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan paylaşımda 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, yargının tutumunun 'hukukun güvenliğinin yok edilmesi' anlamına geldiği vurgulanırken protesto için İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na yürüneceği belirtildi. 

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