Can Atalay için yürüyüş çağrısı

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

AYM'nin hak ihlali kararına ve milletvekili seçilip mazbatasını almasına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Can Atalay için yürüyüş çağrısı yapıldı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için 'Can'ın arkadaşları' hesabından yapılan paylaşımda 28 Kasım Salı günü saat 19.00'da İstanbul Barosu önünde toplanma çağrısı yapıldı.

Adalet ve Haklarımız için yürüyoruz! Tüm meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz. #CanAtalayaözgürlük

🗓 28. 11. 2023 Salı, s. 19:00

📌 İstanbul Barosu Önü pic.twitter.com/jUgy42qsMT — Can'ın Arkadaşları (@caninarkadaslar) November 24, 2023

Paylaşımda, yargının tutumunun 'hukukun güvenliğinin yok edilmesi' anlamına geldiği vurgulanırken protesto için İstanbul Barosu önünden Galatasaray Meydanı'na yürüneceği belirtildi.