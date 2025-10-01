Can Atalay'ın ailesinden milletvekillerine mektup

Mayıs 2023'te yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen, AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen tahliye edilmeyen ve vekilliği düşürülen Can Atalay'ın ailesi, milletvekillerine mektup yazdı.

Gezi Parkı davasında 24 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve 3 yıldan uzun zamandır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Can Atalay'ın ailesi, TBMM'nin açılış gününde bütün milletvekillerine iletilen mektupta AYM'nin verdiği kararları hatırlattı.

MEKTUP SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE OKUNDU

Türkiye İşçi Partisi (TİP), bugün TBMM'nin açılışındaki Genel Kurul'a katılmadı. Partinin Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, Silivri Cezaevi'nde Can Atalay'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Atalay'ın annesi ve babası, milletvekillerine seslendikleri mektubu okudular.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ DÜŞÜRME KARARI YOK HÜKMÜNDE"

Mektupta AYM'nin kararları için "İlk iki kararı, “görevine derhal başlatılmalıdır” kararıdır. “Türk Hukuku’nda verilmesi mümkün olmayan bir kararın okutularak milletvekilliğini düşürme kararı yok hükmündedir” kararı da üçüncü kararıdır" dendi.

Anayasaya göre Can Atalay'ın hâlâ milletvekili olduğu vurgulanırken "Milletvekilliği başkaca bir işleme gerek olmaksızın sürmektedir. Sadece Meclis Başkanlığınca Meclis kütüğüne kaydedilmeyi beklemektedir.

Gezi Davası üzerine Anayasa Mahkemesinin ilk ihlal kararını verdiğine ve bugünlerde davanın esasına ilişkin gelişmelerin de beklendiğine de önemle dikkatinizi çekmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Can Atalay'ın mektubunun tamamı şu şekilde:

"Bu mektubu oğlumuz Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunu aynı dönemde seçilmiş siz milletvekillerine hatırlatmak için yazıyoruz. Can Atalay 2023 seçimlerinde Hatay’dan yurttaşların oylarıyla seçilmiş bir milletvekilidir ve sizlerle birlikte yasama faaliyetine katılması gerekirken halen hapiste tutulmaktadır. TBMM; 28. Dönemin üçüncü yılına yine seçilmiş bir milletvekili hapiste olarak girmektedir.

'AYM'NİN ATALAY LEHİNDE ÜÇ KARARI VAR'

Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay lehinde üç kararı vardır. İlk iki kararı, “görevine derhal başlatılmalıdır” kararıdır. “Türk Hukuku’nda verilmesi mümkün olmayan bir kararın okutularak milletvekilliğini düşürme kararı yok hükmündedir” kararı da üçüncü kararıdır.

Sayın Milletvekili;

Can Atalay yukarıdaki kararlar gereği Anayasamıza göre halen milletvekilidir. Milletvekilliği başkaca bir işleme gerek olmaksızın sürmektedir. Sadece Meclis Başkanlığınca Meclis kütüğüne kaydedilmeyi beklemektedir.

Gezi Davası üzerine Anayasa Mahkemesinin ilk ihlal kararını verdiğine ve bugünlerde davanın esasına ilişkin gelişmelerin de beklendiğine de önemle dikkatinizi çekmek isteriz.

Sayın Milletvekili;

Bu durumları dikkatinize sunuyor ve yakın ilgi göstermenizi rica ediyoruz.

'HALK İRADESİNE AYKIRI'

Anayasa Mahkemesi’nin üç kez “göreve başlatın” dediği bir durumda, halen Meclis Kütüğüne kaydının yapılmaması Anayasa’ya, yasalara, TBMM’nin oluşumuna ve saygınlığına, Hatay halkının iradesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Meclis Kütüğüne kaydının yapılması mağduriyetlerin giderilmesinin ilk adımı olacaktır. Duruma dikkat göstereceğinize, Meclis Başkanlığı nezdinde hatırlatıcı ve uyarıcı olacağınıza inanıyoruz.

Yeni dönemde size ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iyi çalışmalar dileriz."