Can Atalay krizi: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan olağanüstü toplantı çağrısı

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Mİlletvekili seçilen ancak vekilliği hukuksuzca düşürülen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna" ilişkin kararı sonrası Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantı çağrısı siyasi partilere iletildi.

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Anayasa Mahkemesi’nin Gezi Davası hükümlüsü Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği son kararının ardından CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, TİP, Demokrat Parti ve EMEP, TBMM'ye sundukları ortak dilekçeyle TBMM'yi 16 Ağustos Cuma günü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Partilerin ortak dilekçesinde, ''Şerafettin Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilip, milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini alması'' istenmişti.