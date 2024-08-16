Can Atalay toplantısında kaşı yarılan Koçyiğit: "Anlık bir olay değil planlı"

Meclis'te Can Atalay'ın durumuyla ilgili gerçekleşen toplantıda AKP'li milletvekillerinin muhalefete yönelik saldırısında yaralanan DEM Parti Kars Milletvekili ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu anlık bir olay değil planlı bir durumdur" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün saat 14.00'te başlayan olağanüstü toplantıda, AKP'li milletvekillerinin saldırıları nedeniyle sık sık ara verildi.

Toplantıda kürsüye çıkan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın AKP sıralarına dönerek "Sözü hiç uzatmayacağım. Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. O yüzden burada usulü konuşmaya da gerek yok" sözleri kavgaya neden oldu.

AKP'li Alpay Özalan, kürsüye gelerek Şık'a saldırdı. Gülistan Kılıç Koçyiğit ise kürsüye koşarak saldırıyı engellemeye çalıştı. Özalan'ın saldırısıyla başlayan kavgada Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı.

"GRUP BAŞKANLARI ENGELLEYEBİLİRDİ"

Saldırının ardından tedavi altına alınan Koçyiğit, son durumu hakkında Halk TV canlı yayınına telefonla bağlandı.

Koçyiğit, saldırının planlı ve masum olmadığını ifade ederek "Kaşım açıldı, dikiş atıldı şu an durumum iyi. Grup başkanları bu saldırıyı engelleyebilirdi. Bu anlık bir olay değil planlı bir durumdur. Masum ve sıradan bir olay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şu anda arkadayız. Divan üyeleri olarak durumu istişare ediyoruz. Kesinlikle ceza alması için zorlayacağız" dedi.