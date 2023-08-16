Can Atalay üzerinden topluma gözdağı veriliyor

Can'ın arkadaşları/meslektaşlarından avukatlar, bugün Marmara Kapalı İnfaz Kurumu'nda gezi tutukluları ve TİP Hatay Milletvekilivekili Can Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Atalay üzerinden tüm topluma gözdağı verildiği ifade edildi.

Caner TÜRKMEN

Can'ın Arkadaşları/meslektaşlarından oluşan avukatlar, bugün İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Kapalı İnfaz Kurumun'da gezi davası tutukluları ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından avukatlar basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını Can'ın Arkadaşları/meslektaşları adına avukat Halis Yıldırım okudu. Yıldırım şunları söyledi: "Yargıtay 3. ve 4. ceza dairelerinin, Anayasa Mahkemesinin aynı konudaki yerleşik kararlarına karşın, Can Atalay’ın milletvekili seçilmesini serbest bırakılması için yeterli bir hukuki neden olarak görmemesini, Anayasanın açık ve emredici hükmünü görmezden gelerek, ancak kendisinin hukuka uygun bulduğu anayasa mahkemesi kararlarına uyacağı, kendisinin uygun görmediği anayasa mahkemesi kararlarına uymayacağı anlamına gelen gerekçesini hayretle okuduk. Anayasanın 153. maddesinde, anayasa mahkemesi kararlarının kesin olduğu ve yargı organlarının da bu kararlara uymak zorunda olduğu açık ve net olarak yazılmıştır. Hukukun ve anayasanın öngördüğü bariz bir kuralın bu şekilde tersyüz edilmesini avukatlar olarak içimize sindirmemiz mümkün değildir."

AÇIK BİR ANAYASA İHLALİ

Atalay’ın yaşadığı haksızlığı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını hatırlatan Yıldırım şöyle devam etti:

“Emsalleri ortada, diğer milletvekilleri gibi arkadaşımız ve meslektaşımız Can Atalay bakımından da pek muhtemel aynı süreç yaşanacak, aynı sonuç çıkacaktır. Anayasa Mahkemesi, bu durumdaki milletvekillerine ilişkin içtihadında, ikirciksiz olarak şunu söylemektedir: Bir milletvekili hakkında, seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olsa dahi, 'hakkındaki suç isnadı anayasanın 14. maddesindeki durumlar kapsamındadır' denilerek yargılamaya devam edilemez, tutuklanamaz. Anayasanın 14. maddesindeki durumların kapsamına hangi suçların girip girmediği belirsizdir ve bu belirsizlik yargı organları tarafından giderilemez. Anayasa Mahkemesi’nin bu açık içtihadına karşın Can Atalay’ın tutukluluğunu ve yargılamasını devam ettiren Yargıtay ilgili ceza dairesi kararları açık bir anayasa ihlalidir. Bir hukuk devletinde, yargı makamları dahil herhangi bir kurum ve kişi, beğenmediği ya da uygun görmediği bir anayasa ya da yasa hükmünü yanlış bulduğunu söyleyebilir, eleştirebilir ama ben buna uymuyorum diyemez. Böylesi bir karara imza atan Yargıtay ilgili ceza dairesi üyelerinin yaptığı budur.

Evet, sonuç şimdiden bellidir. Öyleyse, Can Atalay’ı Anayasa Mahkemesi kararına kadar geçecek bir süre kadar daha hapiste tutup, milletvekilliği görevini yapmasını fiilen engellemeye dönük bu tutumun esas maksadı nedir? Böyle bir hukuksuz süreç işletilerek Can Atalay üzerinden parlamentoya, parlamento üyelerine ve topluma verilmek istenen mesajın farkındayız elbette. Ama bu mesajı hukukçu sorumluluğumuz ve vicdanımız gereği reddediyoruz."

AYM'YE ÇAĞRI

Yıldırım, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: "Buradan Anayasa Mahkemesi'ne de bir çağrıyla sözlerimizi bitirmek istiyoruz: Beklentimiz ve talebimiz, daha önce tüm yönleriyle görüşüp sonuca bağladığınız bir konuda, daha fazla gecikmeye fırsat vermeden karar vererek, halkın siyasi iradesinin, TBMM’nin, yasama fonksiyonunun ve hukukun itibarının her geçen gün daha fazla hırpalanmasına, çiğnenmesine engel olunuz, anayasanın ve hukukun gereğini yerine getiriniz, yargının, bizzat yargı mensuplarınca hukuk kılıfı arkasına gizlenilip siyasi amaçlar uğrunda örselenmesi ve kullanılmasına izin vermeyiniz."

Basın açıklamasının ardından konuşan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcü, "Can'ın pratik avukatlığı, Türkiye'de çok iyi bir temsil sağlıyor, diğer avukatlara örnek iyi bir kişilik. Bu nedenle Can'ın içerde olmasını kabullenemiyoruz. Belirtilen hukuk ve yargı pratiği, eşit haklar karşısında şu an Can dışarda olmalıdır. Halen burda olmasını eshefle kınıyoruz" dedi.

Can Atalay ise avukatları aracılığıyla ilettiği mesajında bir an önce tahliye olup Hatay halkı için çalışmaya başlamak istediğini belirtti. Atalay, Hatay’a sevgilerini iletti.