Can Atalay ve Tayfun Kahraman'dan 1 Mayıs mesajı

Gezi tutuklularından Can Atalay ile Tayfun Kahraman, sosyal medyadan emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladı. Atalay, "Bugün tüm meydanlardan yükselecek olan bu sese ben de tüm coşkumla Silivri'den katılacağım" derken; Kahraman, "Kendi adalet arayışımı, toplumsal ve ekonomik adalet mücadelesinden ayrı görmüyorum" mesajı yayınladı.

Gezi davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukat Can Atalay ile şehir plancısı Tayfun Kahraman, 1 Mayıs dolayısıyla bir dayanışma mesajı paylaştı.

AYM'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan ve milletvekilliği düşürülen Atalay, "İşçi sınıfının ve tüm çalışanların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun" dedi.

"YÜKSELECEK OLAN BU SESE SİLİVRİ'DEN KATILACAĞIM"

Atalay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Hakkını almak ve taleplerini dile getirmek için meydanlara çıkan işçi sınıfına ve emeğiyle geçinen bütün çalışanlara, ülkemizde demokrasi ve barış isteyen milyonlara bin selam! Bugün tüm meydanlardan yükselecek olan bu sese ben de tüm coşkumla Silivri'den katılacağım.

Sömürüye, eşitsizliklere, adaletsizliklere ve savaşa karşı yükselen bu ses eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın sesidir. İşçi sınıfının ve tüm çalışanların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun! Yaşasın 1 Mayıs Yaşasın İşçinin, Emekçinin Bayramı!"

Hakkını almak ve taleplerini dile getirmek için meydanlara çıkan işçi sınıfına ve emeğiyle geçinen bütün çalışanlara, ülkemizde demokrasi ve barış isteyen milyonlara bin selam!



Bugün tüm meydanlardan yükselecek olan bu sese ben de tüm coşkumla Silivri'den katılacağım.… pic.twitter.com/fB98jHIntP — can atalay (@CanAtalay1) May 1, 2024

'ADALET ARAYIŞIMI, TOPLUMSAL ADALET MÜCADELESİNDEN AYRI GÖRMÜYORUM'

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde tutulan şehir plancısı Kahraman da şu mesajı paylaştı:

"Haksızlık ve sömürünün olmadığı, kentlerimizin ve doğamızın talan edilmediği, eşit ve özgür bir gelecek için mücadele eden herkese çok selam.

Çalışan, üreten, emeğiyle var olan ve dünyayı var eden tüm kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum. Kendi adalet arayışımı, toplumsal ve ekonomik adalet mücadelesinden ayrı görmüyorum. Birlikte kazanacağız!"