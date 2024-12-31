Can Atalay’dan yeni yıl mesajı: “Adalet isteyelim”

Milletvekilliği düşürülen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay, yeni yıl mesajında "Adalet ancak en alttaki, en eşitsiz durumdaki için ‘tecelli’ ederse ona gerçekten adalet denebilir. Adalet isteyelim. Adalet için Sosyal Adalet diyelim. Daha fazla. Çok daha fazla. 2025’e girerken ‘adalet’ sesini daha da yükseltmek için birbirimize söz verelim mi?" ifadesini kullandı.

Atalay, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yeni yıl mesajını paylaştı.

Yurttaşlara, emek ve demokrasi güçlerine ve Hataylılara ayrı ayrı mesaj veren Atalay, şunları söyledi:

"Değerli yurttaşlar, yeni bir yılın eşiğinde birbirimize bir söz verelim mi? ‘Adaletin tecellisi’ ifadesini herkes anımsar. Hepimizin kulağına çalınmıştır. Adaleti öyle ya da böyle hepimiz biliriz, eksiği gediği ile de olsa tarif edebiliriz. Peki ‘tecelli’ ne demektir diye kaçımız düşündük, sözlüğe baktık? Arapça 'clw' kökünden gelen tecelli aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesinden gelirmiş. Cila da, Cilve de aynı kökten gelirmiş; 'parlaklık', 'parlatma', 'ışıtma' gibi düşünelim. Ötesi, 'tecelli' İslâm Ansiklopedisi’nde Hakk’ın varlığının (çeşitli mertebelerde) zuhur etmesi gibi de tanımlanıyor. Yani 'adalet' o kadar mühimmiş o kadar mühimmiş ki kültürümüz, büyüklerimiz ona uhrevi bir aydınlıkla, bir anda beliriveren bir parlama ile denk tutmuşlar. Adalet ancak tecelli edebilir…

"BİRBİRİMİZE SÖZ VERELİM Mİ?"

Hem memlekette hem dünyamızda adalet değil adaletsizlikler konuşuluyor. Yeni yılda, adaletle, adaletsizlikle daha fazla meşgul olmak, adalet için mücadele etmek, adaletin tecellisi için birbirimize daha fazla omuz omuza vereceğimize söz verelim mi? En başa da, ekmeğini kazanırken hayatını kaybeden işçileri, neredeyse toplumsal bir atık muamelesi yapılan emeklilerimizi ve emekçilerimizi, çocuğu bilmem hangi çetenin eline düşmesin, uyuşturucuya kapılmasın diye kaygılanan anne babaları, tehdit altındaki kadınlarımızı, katledilen doğamızı, halen yuvalarına dönememiş depremzedelerimizi, özetle her alanda hak hukuk bekleyen milyonları yazalım mı? Adalet ancak en alttaki, en eşitsiz durumdaki için 'tecelli' ederse ona gerçekten adalet denebilir. Adalet isteyelim. Adalet için Sosyal Adalet diyelim. Daha fazla. Çok daha fazla! 2025’e girerken 'adalet' sesini daha da yükseltmek için birbirimize söz verelim mi?

"2025’te eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet yolunda yapılabilecek her şeyi yaptığımız bir yıl olsun"

Emek ve demokrasi güçlerine,

Yeni yılda, her birimize ve hepimize olanı olduğu gibi tanımlayabileceğimiz bir feraset, yapılması gerekenleri sıralayacak ve öncelikleri belirleyebilecek bir cesaret, bu öncelikler doğrultusunda görünür gelecekle ilgili asgari/gerekli müştereklerde buluşacak bir dirayet, haklarımız ve özgürlüklerimizi adım adım, kazanım kazanım örecek bir siyaset diliyorum. 2025’te eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet yolunda yapılabilecek her şeyi yaptığımız bir yıl olsun!

Emek ve demokrasi güçlerine,



Yeni yılda,



Her birimize ve hepimize olanı olduğu gibi tanımlayabileceğimiz bir feraset, yapılması gerekenleri sıralayacak ve öncelikleri belirleyebilecek bir cesaret, bu öncelikler doğrultusunda görünür gelecekle ilgili asgari/gerekli müştereklerde… — can atalay (@CanAtalay1) December 31, 2024

"YENİ YILI SİZLERLE BİRLİKTE OLACAĞIM GÜNLERİN ÖZLEMİYLE KARŞILIYORUM"

Değerli Hataylılar,

Yıkılmış, henüz ayağa kaldırılmayan şehrinizde yahut ait olduğunuz, sizin olan şehre, mahallenize dönebileceğiniz günü bekleyerek karşılıyorsunuz yeni yılı…

6 Şubat’ta alınması gereken önlemler alınmadığı, arama kurtarma faaliyeti günler sonra ulaştığı için deprem, benzeri az görülür bir felâkete dönüştü. 'Adalet' istediniz, manzara ortada. Yaklaşık 255 bin konut yapılmayı bekliyor. 'Bir yıl içinde tüm evler teslim edilecek' sözü verildi; yaklaşık 33 bini teslim edildi.

Hatay’da bu sözün yalnızca yüzde 13 kadarı tutuldu. Halâ kimi enkazların dahi kaldırılmadığı ama mücbir sebep halinin kaldırıldığı bir şehirde sebat ediyorsunuz; Yanı başınızdaki gelişmeler, tehlikeli belirsizlikler, kimi mecralarda kullanılan tehditkâr söylemlerden elbette tedirginsiniz; Ama şehrinizden, memleketinizden umudu kesmediniz, mücadele ediyorsunuz: Umut sizdedir. Böylesi zor günlerde yanınızda olmak, sizlerle birlikte sorunların üstesinden gelmek için omuz omuza durmak isterdim. Yeni yılı sizlerle birlikte olacağım günlerin özlemiyle karşılıyorum."