Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay: Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi kararına rağmen engellenen tutuklu Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay, CHP’nin Beylikdüzü'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" halk buluşmasına katıldı.

Atalay, “3 senedir oğlum içeride. Bunun hesabını kim verecek bize? Ben bunları söylerken utanıyorum, onlar utanmıyor. Bu nefret, bu kin bitsin artık. Can kendi için bir şey istemedi. Memleketini terk edip gitmedi. Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile çok sayıda bürokratın tutuklanarak görevden alındığı 19 Mart operasyonlarına karşı CHP’nin halk buluşmaları sürüyor.

İstanbul’da ilk ilçe buluşmasını geçen hafta Şişli’de düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta da Beylikdüzü’ndeki Yaşam Vadisi’nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Mitinge, TİP Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin lehteki kararına rağmen engellenen tutuklu Can Atalay’ın annesi Şükran Atalay da katıldı.

Şükran Atalay, herkesin kanunlara uyma çağrısını yaparak şunları söyledi:

“Kendi yaptıkları kanunlara, anayasaya uysunlar. Kendileriyle ters düşmesinler. Kendi evlatlarının yüzüne bakarken utanmasınlar. Yazık bu memlekete. Gençlere, çocuklara yazık. Biraz sevgi göstersinler. Başka bir şey istemiyoruz, adalet istiyoruz. Yasalara uymayı bekliyoruz. 3 senedir oğlum içeride. Bunun hesabını kim verecek bize? Ben bunları söylerken utanıyorum, onlar utanmıyor. Demokrasi, adalet için mücadele eden herkese teşekkür ediyoruz. Muasır medeniyetlere ulaşmak için aydın insanlar çabalıyor. Bu mücadele bir demokrasi mücadelesi. Herkes birbirini sevsin. Bu çağrıyı yapabilirim. Bu nefret, bu kin bitsin artık. Yeter.

Can, ‘İnsanlar onuruyla ekmeğini kazanırken ölmesin. Çocuklar tarikat yurtlarında yanmasın. Öğrenciler bilimsel, parasız, laik eğitim alsın’ demişti. Bunlar kötü talepler değil. Can kendi için bir şey istemedi. Kendi için adalet gerekmeden insanlar için adalet istedi. O bir vatansever. O memleketini terk edip gitmedi. Ben bir anne olarak ‘Git oğlum, değmez’ dedim; ‘Anneciğim bir suçum ve ben ülkemi çok seviyorum’ dedi. Gitmedi. İyi bir evlat yetiştirmeye çalıştık. Çamur atmaya çalışsalar da o çamur tutmuyor. Kimse inanmıyor. AK Partilisi de MHP’lisi de inanmıyor.”