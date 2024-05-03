Can Atalay’ın odasını İYİ Partili Erhan Usta doldurdu

TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldüğü için yerleşemediği odası boşaltıldı. Boşaltılan odaya İYİ Partili Erhan Usta yerleşti.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Meclis’te boşaltılan odasına İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta yerleşti. Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik kararın 30 Ocak’ta TBMM Genel Kurulu’nda okutulmasının ardından boşaltılan odaya, Erhan Usta’nın isminin yer aldığı levha asıldı.

Aylar boyunca boş kalan, önü Atalay adına gönderilen evraklarla dolan odaya Usta’nın eşyalarının taşındığı bildirildi.

Meral Akşener’in Genel Başkanlığı döneminde İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Usta, Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkan seçilmesinin ardından görevinden istifa etti.

Çalışmalarına İYİ Parti Milletvekili olarak devam eden Usta, TBMM Ana Binası’nda İYİ Parti Grubu için ayrılan odasını boşaltarak, milletvekilleri için ayrılan binaya taşındı. Usta için, Atalay’dan boşalan oda uygun görüldü.