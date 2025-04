Can Bonomo, Uluslararası Manisa Mesir Festivali’nde sahne aldı

(MANİSA) - 485. Uluslararası Manisa Mesir Festivali’nde sanatçı Can Bonomo sahne aldı. Konserde vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “'Manisa artık hak ettiği değere kavuşacak, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, turizmiyle anılan bir kent olacak' dedim. Geçtiğimiz 13 aya, yaptıklarımıza bakıyorum ve onun mutluluğuyla karşınızdayım” dedi.

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 485’inci kez düzenleniyor. Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan dev sahnede konser veren Bonomo, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Konseri Başkan Zeyrek’in yanı sıra Nurcan Zeyrek, CHP Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Serap Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bürokratları da takip etti.

Konser öncesinde sahneye çıkan Başkan Zeyrek, yaklaşık 13 ay önce yine bu meydanlarda olduğunu hatırlatarak, “Bu sahneye çıkınca şunu hatırladım, 13 ay önce yine bu meydanlardaydık. Bu meydanlarda kollarımı sıvadım. Manisa’ya bir sözüm var: 'Manisa artık hak ettiği değere kavuşacak, sanatıyla, kültürüyle, sporuyla, turizmiyle anılan bir kent olacak' dedim. Geçtiğimiz 13 aya, yaptıklarımıza bakıyorum ve onun mutluluğuyla karşınızdayım” diye konuştu.



Geçen günlerde bir internet sitesi tarafından belediye başkanlarına yönelik ‘Ne söz verdi, ne yaptı’ başlıklı bir çalışma yapılarak, sonuçlarının paylaşıldığını belirten Zeyrek, şunları kaydetti:

“Yüzde 54,6 ile Türkiye’de birinci Manisa Büyükşehir Belediyesi”

“Sosyal medyada da birçok kişi görmüştür. Yüzde 54,6 ile Türkiye’de birinci Manisa Büyükşehir Belediyesi. Buna olanak sağladığınız için, bana güvenip oyunuzu verdiğiniz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu yıl 485’incisini kutladığımız Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali gerçekten dolu dolu geçiyor. Şehrimdeki, büyük ailem, dediğim 1,5 milyon kişinin ait olduğu, herkesin keyif aldığı, konserleriyle, sanatsal etkinleriyle, açılışlarıyla çok güzel bir festival geçiriyoruz. Bu gece Can Bonomo bizlerle. Sizler gibi ben de merakla bekliyorum. Burada gülen yüzleri, alkışlayan elleri görüyorum. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Sizler hep mutlu olun, sizlerin mutluluğu için ben gece gündüz her zaman çalışacağım. Manisa sizlerle birlikte hak ettiği değeri görecek.”



Zeyrek’in konuşmasının ardından protokol üyeleri alanı dolduran halk ile sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sahneyi devralan Can Bonomo, sevilen parçalarını Manisalılarla birlikte seslendirdi.