Can dostlar için sokaktayız

Ebru ÇELİK

AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga " ilaçla" öldürülmesine hayvan hakkı savunucularının tepkileri sürüyor. Gebze Belediyesi'ne ait hayvan barınağında hayvanların ölmesine neden olan çalışanlara soruşturma açılmasına Valilikten izin çıkmaması üzerine birçok sivil toplum kuruluşu, gönüllü avukatlar barınak çalışanlarına dava açmak istedi.

Soruşturma açılması için Kocaeli Valiliği soruşturma izni vermedi. Mücadelelerinden vazgeçmeyen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kocaeli 2 Nolu Şube, Gebze Adalet Nöbeti İnisiyatifi, gönüllü avukatlar ve birçok hayvan hakkı savunucusu Kocaeli Valiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

HAYVANLARI ÖLDÜREREK KURTULUYORLAR

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Savaş Karabulut şunları söyledi: "11 Ekim 2024 tarihinde Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde 43 hayvan (30 köpek, 14 kedi, 1 karga) bilinçli şekilde öldürülmüştür. Bu vahşet yaşam hakkı savunucuları tarafından suçüstü yakalanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. Olay sonrası, 2 Ağustos 2024 tarihinde kabul edilen 7527 sayılı kanunla yerel yönetimlerin sokak hayvanları tanımı değişmiş ve “öldürerek kurtulma” yolu açılmıştır. Bu kanun, sokak hayvanlarına uygulanan şiddeti artırmış ve katliamları hızlandırmıştır. Gebze'deki rehabilitasyon merkezi, drone görüntüleriyle kanıtlanan ölümlerle gündeme gelmiş ve suçlular hakkında etkin bir soruşturma yapılmamıştır."

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün sorumluları açıkça tanımlamadan, katliamı “tehdit” olarak nitelendirip siyasi bir boyut kazandırmaya çalıştığını ifade eden Karabulut, "Başkan, barınak içindeki hayvanların öldürülmesine rağmen, çözüm üretmek yerine hayvanseverlere zorluk çıkarmış, tedavi edilmesi gereken hayvanları başka yerlere göndermiştir. Katliamın ardından başlatılan soruşturma da etkin bir şekilde yürütülmemiştir" dedi.

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TALEPLER

• 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun iptal edilmesi.

• Gebze’deki hayvan katliamından sorumlu kişilere idari ve adli soruşturma açılması.

• Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin bağımsız veteriner hekim ve personel denetimi ile faaliyetine devam etmesi.

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YASAYI İPTAL ET, HAYVANI YAŞAT

Aralarında sanatçı, aktivist, avukat, yazar, yönetmen ve akademisyenlerin de bulunduğu 350 kişi kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen ve sokakta yaşayan hayvanların toplanmasını ve öldürülmesini öngören yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) seslenen bir açık mektup kaleme aldı. Yaşam savunucuları, “Yasayı iptal et, hayvanları yaşat” dedi. Yasanın iptal edilmesini talep eden tüm kişi ve kurumlar, yurttaşları herkesin imzasına açılan mektubu imzalamaya davet etti.