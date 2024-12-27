Can dostları öldürmeyi kabul etmiyoruz

Haber Merkezi

Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin tıbbi etik ve hayvan hakları ilkeleriyle çeliştiği belirtildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, hayvan popülasyonunun kontrol altına alınamadığı durumlarda ötanazi kararının belediye meclislerine bırakıldığına dikkat çekerek ‘‘Yaşam hakkını savunan mesleğimizin öldürmekle ilişkilendirilmesini kesin bir dille reddediyoruz’’ dedi.

Eroğlu, özetle şunları kaydetti: ‘‘Yönetmelikte hayvan popülasyonunun kontrol altına alınamadığı durumlarda ötanazi kararının belediye meclislerine bırakılması, tıbbi etik, yönetmeliğin ruhu ve hayvan hakları ilkeleriyle açıkça çelişmektedir. Bu durum, sahada hem hukuki hem de uygulamaya yönelik ciddi problemlerin doğmasına neden olacaktır.’’