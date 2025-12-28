Can dostları tedaviye erişemiyor

HABER MERKEZİ

Sokak hayvanlarına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "İlaç Takip Sistemi" (İTS) ve e-reçete uygulamasında yaptığı son düzenlemeler, veteriner hekimler ve hayvan hakları savunucularını ayağa kaldırdı.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte bir araya gelerek eylem yapan yaşam savunucuları, yeni sistemin sokak hayvanlarının tedaviye erişimini fiilen imkânsız hale getirdiğini belirterek yetkilileri uyardı.

SON TARİH 31 ARALIK

Veteriner hekimler, bu düzenlemenin sadece hayvanları değil, tüm toplumu etkileyecek bir halk sağlığı krizine yol açacağını söyledi. Hekimler “Tedavinin engellenmesi; kuduz riskinin artması, paraziter hastalıkların yayılması ve zoonotik (hayvandan insana geçen) hastalık zincirinin kırılamaması anlamına geliyor. Sahipsiz hayvanların klinik ortamından uzaklaştırılması, sahada denetimin zayıflamasına ve kayıt dışılığın büyümesine neden olacak. Doğa intikam almaz ama her müdahaleye bir yanıt verir. Bu yanıt bazen salgınla, bazen krizle gelir" dedi. Yaşam savunucuları, söz konusu düzenlemeler geri çekilene ve "katliam yasası" olarak adlandırdıkları mevzuat iptal edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ilan etti. Kedi ve köpek sahipleri için tanınan çip uygulama süresinin de 31 Aralık’ta sona ereceği hatırlatıldı.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Kadıköy Sokak Hayvanları Forumu ve Yaşatacağız Platformu başta olmak üzere birçok yaşam savunucusu talepleri şöyle sıralandı:

•Sokak hayvanlarının tedaviye erişimi hiçbir şekilde engellenmemeli.

•Acil durumlardaki bürokratik engeller kaldırılmalı.

•Yük veteriner hekimlerin üzerine yıkılmamalı, sahaya uygun pratik bir sistem kurulmalı.

•Belediyeler toplama ve tecrit yerine kısırlaştırma ve yerinde yaşatmayı esas almalı.

•Veteriner hekimlik inisiyatifi baskılanmamalı.

•Sorumluluk alan vatandaşlar sistem tarafından cezalandırılmamalı.

•Yuvalandırma süreçleri kolaylaştırılmalı.

***

UYGULAMA KAOS YARATIR

Bakanlığın yeni uygulamasına göre, sokakta yaşayan hayvanların muayene, tedavi ve aşı süreçleri, artık hayvanı kliniğe getiren kişinin kimlik bilgileri üzerinden sisteme kayıt edilmesi şartına bağlanıyor. Veteriner hekimler, bu bürokratik engelin 1 Ocak 2026 itibarıyla sahada büyük bir kaosa yol açacağını ve sokak hayvanlarının kliniklere kabulünü zorlaştıracağını ifade ediyor.