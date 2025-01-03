Can dostların alanına kepçe!

Kamuoyunda, “Katliam Yasası” olarak tanımlanan yasanın ardından sokak hayvanlarına yönelik cinayetler ile hayvanların yaşam alanlarına yönelik saldırılara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu saldırıların son adresi Ankara oldu. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi rektörlüğü, skandal bir karara imza atarak kampüs hayvanlarının kaldığı; hasta, yaşlı ve yavru köpeklerin bakım alanını dozerle yıktı. Hayvan hakları savunucuları ve üniversite öğrencileri yaşananlara tepki göstererek alanda yaşayan 18 köpeğin alana güvenli bir şekilde getirilmesi yönünde çağrı yaptı.

REKTÖR HEDEF GÖSTERDİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğa Dostu kulübü eski kurucu başkanı ve Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği (Dododer) Başkanı Enise Gizay Taştekin, yaşananları şöyle anlattı:

“Yaklaşık bir yıldır üniversitemize yeni bir rektör atandı ve bu süreçte hiçbir şekilde kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Hayvanlarla ilgili sorunlarımızı paylaşmak, çözüm bulmak istiyoruz ancak taleplerimiz yanıtsız kalıyor. Üstelik yakın zamanda üniversitenin rektörüyle birlikte senatosu dört maddelik bir karar aldı. Bu karara göre, kampüs içerisindeki tüm köpeklerin toplanarak yerel yönetimlere teslim edilmesi ve kampüs içinde hayvanları besleyenlere cezai yaptırım uygulanması planlanıyor. Biz aylardır mücadele ediyoruz. Ancak rektörle görüşemediğimiz gibi, onun alt birimleriyle yaptığımız görüşmelerden de sonuç alamıyoruz. Rektörün sık sık Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle de iletişime geçtiğini biliyoruz. Burada yaşayan köpekler saldırgan ya da ısırma geçmişi olan köpekler değil. Aksine bakıma muhtaç olan köpekler. Ayrıca hepsi kısır ve aşılı. Önceki rektörler talebimiz doğrultusunda hayvanlar için kampüs içinde bakım alanları oluşturdu. Burası bir barınak değil ancak bakıma muhtaç köpeklere bakıyoruz. Durum böyleyken, kampüsteki hayvanlar için oluşturduğumuz alan yeni rektör tarafından dozerle yıkıldı. Bu olay toplantıda olduğumuz sırada gerçekleşti ve bize olumsuz bir şey söylenmedi. Aksine hayvanların ve bizim mağdur olmamamız için çözüm arandığı ifade edildi. Ancak toplantıdan birkaç dakika sonra alanın yıkıldığını gördük. İçeride yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç hayvanlar vardı. Bu hayvanlar, yıkım sırasında can güvenlikleri hiçe sayılarak terk edildiler. Şu an toplamda 18 hayvan klinikte kalıyor ve kampüse geri dönemiyorlar.”

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ORTAK ÇÖZÜM ŞART

Taştekin, taleplerini şöyle sıraladı:

• Yıkılan alan yeniden yapılmalı ve hayvanlar güvenli bir şekilde kampüse geri getirilmeli.

• Rektör, yaşam savunucuları ve diğer STK’lerle görüşerek bu soruna ortak bir çözüm bulmalı.

• Kampüste serbest gezen hayvanlar için daha iyi bir düzenleme yapılmalı.