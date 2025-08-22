Can dostlarını tehdit gördüler!

Havin ŞENER

Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2024’te yapılan değişikliklere dair tepkiler sürerken, İstanbul Valiliği okulların açılmasına günler kala sokak köpeklerini “tehdit” ilan etti.

Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) ve kaymakamlıklara gönderdiği yazıyla hayvanların toplatılması talimatını verdi. Sokak köpeklerinin tehlike oluşturduğunu iddia eden valilik, İBB ve kaymakamlara talimat yazısı gönderdi. İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla İBB ve 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda, yaz tatilinin bitmesiyle birlikte sahipsiz hayvanların özellikle okul çevrelerinde ‘tehdit’ oluşturabileceği belirtildi. Hayvan hakları savunucuları gönderilen yazıya tepki gösterdi.

DONANIM EKSİK

Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Karmış; sokak hayvanları için yeterli sayıda ve kalitede barınak, bakım evi, veteriner, hekim ve işçi bulunmadığını vurguladı. Karmış, BirGün’e yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Yakın zamanda Hayvan Koruma Kanunu değişti ve bunun en önemli maddesi köpeklerin toplatılması oldu. Şimdi bir köpek nerede olursa olsun alınacak. Sorunlar ortada, ülkedeki barınakların sayısı ve donanımları eksik. Var olan barınakların metrekareleri yetersiz. Veteriner hekim eksiği ve işçi eksiği var. Barınaklardaki hayvan sayısı hızla arttığı için çalışanlar hayvanlara kanunun emrettiği şekilde bakamıyorlar. Dolayısıyla inanılmaz sayıda köpek toplatılıyor ve çok hızlı şekilde ölüyorlar.”

Karmış yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Hayvanları koruma kanunu yeniden ele alınmalı

• İl ve ilçelerdeki köpek sayısına göre bakım evleri ve barınaklar kurulmalı

• Yeterli sayıda personel ve veteriner hekim alınmalı

• Donanım, alan yeterliliği ve personel yeterliliği sağlanmalı.