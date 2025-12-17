Can dostlarının tedavi hakkı bile kısıtlanıyor

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İHVO), veteriner hekimlerin sahipsiz hayvanları tedavi etme yetkisinin olduğu ancak mevcut E-Reçete uygulamasının sahada tedaviyi fiilen engellediğini belirterek yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, serbest veteriner hekimlerin sahipsiz hayvanları tedavi etme yetkisinin, başta 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında açık ve tartışmasız şekilde tanımlandığı belirtildi. Açıklamada sokak hayvanlarının bir sahibinin bulunmaması, hayvanların mikroçipsiz olması ve hayvanı getiren kişilerin kimlik numarasını vermekten imtina etmesi nedeniyle, bu hayvanlara müdahale ve tedavi fiilen imkânsız hale geldiğine işaret edildi.

İDARİ DÜZENLEME ŞART

Ayrıca ilaç takibinin doğrudan İlaç Takip Sistemi ve karekod sistemi üzerinden yapılmasının daha doğru, olduğu ifade edilen açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: “Bir canlının tedavi ihtiyacının değerlendirilmesi ve uygulanacak tıbbi müdahale, mesleki takdir yetkisi kapsamında veteriner hekimin sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun idari işlemler, teknik uygulamalar veya yorum yoluyla sınırlandırılması ya da fiilen kullanılamaz hale getirilmesi mümkün değildir. Sahipsiz ve sahipli hayvanların sağlık hizmetlerine erişiminin idari ya da teknik gerekçelerle kısıtlanması; hukuk devleti ilkesi, kamu sağlığı, hayvan refahı ve evrensel hekimlik değerleri bakımından kabul edilemezdir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevcut E-Reçete uygulamasına ilişkin yukarıda belirtilen talepler doğrultusunda gecikmeksizin gerekli idari düzenlemeleri yapması elzemdir.”