Can Dündar ve Cemre Birand'ın da olduğu 177 hesaba erişim engeli getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullah Gülen'in ölümü sonrası, sosyal medya platformlarında 'propaganda' yaptığı iddiasıyla 177 sosyal medya hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Erişim engeli getirilenler arasında FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven, Emre Uslu, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür gibi isimlerin yanı sıra gazeteci Can Dündar ve Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand'ın da sosyal medya hesapları yer aldı.