Türkiye'nin önde gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Can Gürzap'ın cenaze programı belli oldu.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Gürzap yarın toprağa verilecek.

Gürzap için ilk tören yarın saat 10.30'da AKM'de düzenlenecek. Gürzap, Taksim Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sapanca Kırkpınar aile mezarlığına defnedilecek.

Tiyatroda 52 yıl aktif olarak yer alan 79 yaşındaki sanatçı Gürzap, 2018 yılında geçirdiği ağır trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

CAN GÜRZAP KİMDİR?

26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğan Can Gürzap, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Gürzap, 2018 yılına kadar çok sayıda film, dizi ve tiyatroda yer aldı.

GÜRZAP'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Can Gürzap'ın rol aldığı diziler ve filmler ise şöyle:

2016 – 2017 – Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Rüstem)

2013 – 2014 – Medcezir (Asım Şekip Kaya)

2010 – Gelecekten Bir Gün (Timur)

2010 – Bir Avuç Deniz (Cengiz Akbay)

2007 – 2015 – Kurtlar Vadisi Pusu (Davut Tataroğlu)

2006 – Rüyalarda Buluşuruz (Adnan)

2006 – Aşk Beklemez (Harun)

2004 – Halk Düşmanı (Önder)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Selçuk Aykan)

2002 – Seni Yaşatacağım (Ekrem)

2002 – Aşk ve Gurur (Vedat Timur)

2001 – Derman Bey (Baha)

2000 – Beyaz Yalanlar (Saylan)

1994 – Yorgun Ölüm

1994 – Bir Aşk Uğruna

1993 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cemil)

1993 – Ağrı’ya Dönüş

1991 – İlk Aşk

1987 – Ateşten Günler (İhsan)

1984 – Yangın (Şahin)

1983 – Metres (Orhan)

1983 – Kartallar Yüksek Uçar (Mustafa Karabulut)

1979 – Yorgun Savaşçı (Yüzbaşı Cehennem Cemil)

1978 – Yaşam Kavgası (Reşit)

1977 – Sırça Kümes (Türkçe Seslendirme)

1974 – Unutulanlar (Nevin Seval’in Eşi)

1973 – Bir İntihar (Ölmek İsteyen Adam)