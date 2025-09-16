Can güvenliği tehlikede: Ardanuç’ta yıkım riski olan okul duvarı hâlâ onarılmadı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde, geçen yıl yıkılma riski nedeniyle çevresine emniyet şeridi çekilen ilkokulun duvarının yapılmaması tepkilere neden oldu.

CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, yaptığı açıklamada geçen yıl okul çevresine emniyet şeridi çekildiğini ve yetkililerin duvarın yaz döneminde yapılacağını bildirdiğini ancak tadilatın gerçekleştirilmediğini söyledi.

CHP'li Uygur, kaymakamlık binası çevresindeki duvarların ise sponsor bulunması sayesinde onarıldığını belirterek, "Kaymakamlık bütçesinden beş kuruş harcanmadan, bir sponsor tarafından yapıldığı söylendi. Oysa aynı şekilde okulun duvarı için de bir sponsor bulunabilirdi. Şimdi ise çocuklarımızın canı tehlikede" dedi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından sponsorlukla yürütülen çalışmalara değinen Uygur, "Ardanuç’ta belediye AKP’ye geçince o kadar çok yardımsever çıktı ki, bunlar neredeydi bilmiyorum. Burada önceliklere bakalım" diye konuştu.

Uygur, okul duvarının durumunun tehlike arz ettiğini, duvarın altının oyulduğunu ve yağmurda su çıkışı olduğunu belirterek, "Bu duvar iki taraftan desteklenmiş ama bu desteğin duvarı tutma şansı yok. Okulun giriş ve çıkış saatlerinde bu duvar yıkılabilir. Öğrenciler ve vatandaşlar bu duvarın altında kalabilir" dedi