"Can güvenliğim yok" diyen göçmene AYM'den ret kararı

HABER MERKEZİ

Ülkede göçmenlerin can güvenliği tehlike altında olmasına rağmen sınır dışı uygulamaları devam ediyor. Bunun son örneği Afganistan’a iade edilmesi halinde yaşamının tehlikede olduğunu ileri süren Afgan göçmen M.K.'nin, sınır dışı kararıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiğine yönelik başvurusunun Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedilmesi oldu.

Başvurusunda Afganistan’daki siyasi iklim nedeniyle ülkesine gönderilmesi halinde idam edileceğini belirten M.K., Türkiye’de idari gözetim altında tutulduğunu ve bununla “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ihlal edildiğini belirtti.

Başvurusunda tek bildiği dilin Özbekçe olduğunu ancak Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) kendisine Farsça tercüman getirildiğini belirten M.K., “Sınır dışı kararının kendisine Farsça ve Türkçe tebliğ edildiğini, yeterli şekilde anlatılmadığını ve etkili biçimde itiraz edemediğini” söyledi.

AYM kararında M.K.’nin “Farsça, Türkçe ve Özbekçeyi bildiği” belirtilerek GGM’de yapılan tebligatlar geçerli kabul edildi, M.K.’nin belgelere imza yerine “parmak izi bastığı”na dikkat çekildi. Yüksek Mahkeme M.K.’nin “yalnızca Özbekçeyi anladığına dair somut bilgi ve belge sunmadığı”nı belirtti.

AYM, kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmederken “başvuru yollarının tüketilmemesi” nedeniyle başvuruyu reddetti.

Yüksek Mahkeme öte yandan M.K.’nin “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali” iddiasını ise “idare mahkemesindeki dava açma süresini kaçırdığı” dikkat çekerek başvuruyu da reddetti.