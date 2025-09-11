Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu.

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV başta olmak üzere birçok şirket ve mal varlığına el konuldu.

Şirketlerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiği, aramaların ise sürdüğü bildirildi.

EĞİTİMDEN MEDYAYA GENİŞ AĞ

Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını da elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

Geçen Aralık ayında, Ciner Holding'in tepe kuruluşu olarak faaliyet yürüten Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, Can Grubu’na devredilmişti.

Eylül 2007'de kurulan Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyordu; bunların tümü Can Holding’e geçmişti. Böylece Turgay Ciner medyadan çekilmişti.