Can Holding soruşturması: İki kişi hakkında tutuklama talebi

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi olan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden Turgay Ciner’in oğlu ve AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi olan Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen'in tutuklanmasını talep etti.

Savcılık, Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması", "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması"na yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Soruşturma kapsamında, Turgay Ciner hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm AŞ, Zeyfa İthalat İhracat AŞ ve Silopi Elektrik Üretim AŞ isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.