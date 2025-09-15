Can Holding soruşturması: Kenan Tekdağ hakkında "ev hapsi" kararı; 5 tutuklama

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı; Kenan Tekdağ hakkında ev hapsi kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan ve aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sona erdi.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Gözaltında bulunan 1 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K, ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

TEKDAĞ İÇİN EV HAPSİ KARARI

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Can Holding'e düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarılmıştı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."