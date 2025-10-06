Can Holding soruşturmasında 'Alo Fatih'in de ifadesi alındı
Can Holding hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın ifadesi alındı. Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün parasal ilişkisi soruldu. Saraç, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında kayyum atananlar arasında yer alan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da ifadesi alındı.
halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Saraç, 3 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
Savcılıkta Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün parasal ilişkisi soruldu.
Saraç, “Hiçbir ödemede imzam yoktur” diyerek, suçlamaları reddetti.
Mahkemeye sevk edilen Saraç, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Saraç, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.
EPÖZDEMİR SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLEBİLİR
Gazeteci Saymaz, 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir hakkında Can-Ciner soruşturması kapsamında işlem yapılabileceğini yazdı. Saymaz, Epözdemir'in bu dosyanın şüphelileri arasına girebileceğini belirtti.
Öte yandan Epözdemir’in tahliye talebi geçen gün reddedildi.