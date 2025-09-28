Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ciner Medya'nın, "Can Holding'e satış ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu" belirtildi. Turgay Ciner’in sahibi olduğu Park Holding ile holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine, TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atandı. Soruşturma kapsamında ayrıca holding ve bağlı şirketlerin yöneticisi olan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Can Holding” yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden örgüt kurucusu ve yöneticisi olan Kemal Can'ın bugün ifadesinin alındığı, şüphelinin aynı gün üzerine atılı "suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.

CİNER MEDYA'NIN CAN HOLDİNG'E SATIŞI

Devam eden soruşturmada, şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş'nin, 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay Ciner’in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, Ciner Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle halihazırda yurtdışında bulunduğu tespit edilen şüpheli Turgay Ciner hakkında 28 Eylül 2025 tarihinde tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.

Ayrıca şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş, Zeyfa İthalat İhracat A.Ş ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş isimli şirketlere ilişkin olarak, CMK 133/1 ve CMK 133/4-a-7 maddeleri ile 7539 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 28 Eylül 2025 tarihli kararı ile TMSF Başkanlığı yönetim kayyımı olarak atanmıştır.

"SUÇA KONU EYLEMLERİN, CİNER’İN SAHİBİ VE YETKİLİSİ OLDUĞU ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİKLERİNDE DE BENZER ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Mevcut soruşturmada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunması, ayrıca suça konu eylemlerin şüpheli Turgay Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de benzer şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Ciner Grup’a ait Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerde 28 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte operasyonel çalışma icra edilmiş olup, çalışma kapsamında Park Holding A.Ş, Silopi Elekrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan (10) şüpheli hakkında bugün itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemi tatbik edilmektedir. Soruşturma işlemleri titizlikle devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."