Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!

Can Holding soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'nin aktardığına göre eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Soruşturma kapsamında Can Holding'in sahibi Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma genişletilerek Ciner Grubu'na uzanmış ve Ciner Grubu patronu Turgay Ciner hakkında yurtdışında olması nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, gruba ait şirketlere kayyum atanmış ve 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. şirketinin CEO’su Gökhan Şen tutuklanmıştı.