Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tahliye edildi
Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Kaynak: DHA-Haber Merkezi
Türkiye’nin büyük holdinglerinden Can Holding’e 11 Eylül 2025’te kara para operasyonu yapılmıştı.
Yıllardır kaçakçılık iddialarıyla gündeme gelen Can ailesine ait 121 şirkete el konulmuş, 25 Eylül'de gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı Kemal Can tutuklanmıştı.
Can Yayın Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ geçen günlerde tahliye edilmişti.