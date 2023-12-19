Can kaybı 20 bine yaklaştı

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 453’e, yaralı sayısının 52 bin 286’ya yükseldiğini açıkladı. İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda, son haftalarda Gazze'nin doğusundaki evlerinden kaçarak hastaneye sığınmak zorunda kalan Filistinlilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Mossad Şefi David Barnea, CIA Şefi William J. Burns ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Al Thani ile Polonya’nın başkenti Varşova'da bir araya geldi. Gazze'de üç İsrailli rehinenin yanlışlıkla öldürülmesi hükümete baskıyı artırmıştı.

Üst düzey Hamas liderlerinin ise geçen hafta Türkiye'de gizli bir toplantı yaptığı öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, toplantı, Hamas'ın bundan sonraki adımlarını koordine etmek amacıyla düzenlendi.