Can kaybı artıyor: İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 3 bin 90'a yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90'a çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 55 kişi yaralandı ve 22 bin 123 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 90 kişi yaşamını yitirdi.

İranlı yetkililer, gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ EYLEMLER

İran'da rejim karşıtı hale gelen protestolar, Tahran’daki Kapalı Çarşı esnafının greve gitmesiyle başladı. Eylemler kısa sürede diğer eyaletlere yayıldı.

Son bir yılda tarihi dip seviyelere gerileyen riyal, yüksek enflasyonla birlikte halkın alım gücünü ciddi biçimde düştü. Enflasyonun yüzde 40’a ulaştığı ülkede, yaptırımlar, kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ekonomik krizi derinleştiriyor.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.