Can Öncü kimdir? Motosiklet yarışçısı Can Öncü'nün hayatı ve kariyeri

Motosiklet yarışçısı Can Öncü'nün hayatı ve kariyeri, genç yaşta elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. "Can Öncü kimdir?" sorusunun cevabı, onu tanıyan herkes için ilham verici. Moto3'te kazandığı ilk yarışla adını tarihe yazdıran Öncü, Supersport Dünya Şampiyonası’nda da başarısını sürdürüyor. 2023’te yaşadığı sakatlık, kariyerinde kısa bir ara yaratmış olsa da, pistlere güçlü bir dönüş hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Peki, Can Öncü kimdir? İşte Motosiklet yarışçısı Can Öncü'nün hayatı ve kariyeri!

CAN ÖNCÜ KİMDİR?

Henüz genç yaşta motosiklet dünyasında adını altın harflerle yazdıran Can Öncü, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden nadir sporculardan biri. 26 Temmuz 2003 doğumlu olan milli motosikletçi, kariyerine ikizi Deniz Öncü ile birlikte başladı. İlk olarak Asya Talent Cup'ta yarışarak dikkat çeken Can Öncü, 2018 yılında Red Bull MotoGP Rookies Cup şampiyonluğunu elde etti.

CAN ÖNCÜ'NÜN HAYATI VE KARİYERİ

Aynı yıl Moto3 Dünya Şampiyonası’nda wildcard ile katıldığı Valencia GP’sini kazanarak büyük ses getirdi. Bu galibiyet, onu Moto3’te yarış kazanan en genç sürücü olarak tarihe geçirdi. Bu önemli başarı, kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu.

2019 sezonunda Moto3’te tam zamanlı olarak yarışan Öncü, 2020 yılından itibaren Supersport Dünya Şampiyonası’na geçiş yaptı. Kawasaki Puccetti Racing takımıyla pistlerde boy gösteren Can Öncü, burada da güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. 2023 sezonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre yarışlara ara verse de, motorsporlarına olan tutkusuyla geri dönüş hedefini sürdürüyor.