Can Temiz'den son EP: 'Yerin Dibi Göğün Sonunda' yayında

Müzisyen Can Temiz, yeni albümü öncesi "Yerin Dibi Göğün Sonunda" isimli EP’sini Warner Music Türkiye etiketiyle yayımladı.

Can Temiz, daha önce yayımladığı 1 EP ve 1 tekli ile albüm sinyalini ve albümle ilgili önemli ipuçlarını vermişti.

Yerin Dibi Göğün Sonunda EP’sinde yer alan 3 şarkıdan odak şarkısı olan Mutlu Taklidi, Türkçe sözlü rock müzik türünde melankolik ve duygusal yapısı ile öne çıkıyor. Ayrıca EP’de, diğer bir yeni şarkı "Ölü Çiçeklerin Üzerinde" ve geçtiğimiz aylarda yayımlanan ‘’Unutuyorum Ne Kadar Acıttığını’’ şarkıları da yer alıyor.

Tüm şarkıların söz ve bestelerine kendi imzasını atan başarılı Can Temiz, projenin prodüktörlüğünde de rol alarak Ali Rıza Şahenk ile çalışmaları gerçekleştirdi.

Kayıtlar, mix ve mastering çalışmaları ise Ali Rıza Şahenk tarafından kendi stüdyosu TheFatlab’da gerçekleştirildi.

Can Temiz, albüm öncesi yayımlanan son EP çalışması Yerin Dibi Göğün Sonunda ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

"Yerin Dibi Göğün Sonunda EP’si konsept olarak da isim olarak da önceki EP’im Göğün Sonu Yerin Dibinde ifadesinin tam zıttına denk geliyor. Göğün Sonu Yerin Dibinde EP’si daha ritmik ve hareketli üç şarkının olduğu bir çalışmaydı. Yeni EP’m Yerin Dibi Göğün Sonunda daha melankolik, ağır tempolu ve duygusal aşk şarkılarını içeriyor.

Aslında zaten bu iki EP ve yeni iki şarkının da eklenmesiyle yayınlanacak bu albüm de bu zıtlık üzerine kurulu. O yüzden de adı Göğün Sonu Yerin Dibinde, Yerin Dibi Göğün Sonunda olacak.

“Göğün Sonu Yerin Dibinde” ve “Yerin Dibi Göğün Sonunda” konseptleri bunların iki temel parçasını temsil ediyor. Bu EP’deki şarkıların düzenlemelerini ve prodüksiyonunu sevgili Ali Rıza Şahenk ile yaptık. Albümün bütününü tamamlamaya artık yaklaştığımız için de çok sabırsızlanıyorum ve tabii büyük resmi paylaşabilecek olmakla alakalı da heyecanım büyük."