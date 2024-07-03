Can Uzun Eintracht Frankfurt'a transfer oldu

Kardelen TATAR SİNECAN

Milli Futbol Takımı'nda 2024 Avrupa Şampiyonası için belirlenen geniş aday kadrosuna davet edilen ancak 26 kişilik listeye dahil edilmeyen 18 yaşındaki Can Uzun, Nürnberg'ten Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Eintracht Frankfurt, Can Uzun ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İmza sonrası açıklama yapan milli futbolcu, "Burası gelişimim için mükemmel bir kulüp. Yeni mücadele ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Eintracht Frankfurt, Can Uzun için Nürnberg'e 11 milyon euro ödedi. Milli fubolcu böylece Nürnberg tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçti. Can Uzun'dan önce Nürnberg'de bu rekor 7 milyon euro ile Philipp Wollscheid ve Eduard Löwen'e aitti.

2023-24 sezonunda Nürnberg ile toplam 32 maça çıkan Can Uzun 19 gol, 4 asistlik skor katkısı verdi.

KARARA SAYGILIYIM

Milli Futbol Takımı'nda 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklanan 26 kişilik listeye dahil edilmeyen Can Uzun, yaptığı açıklamada, verilen karara saygı duyduğunu ancak şampiyona kadrosunda yer almadığı için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Genç oyuncu, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giydi.