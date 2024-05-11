Can Uzun yıldızlaştı, Nürnberg kümede kalmayı garantiledi

Almanya Bundesliga 2'nin 33'üncü hafta karşılaşmasında Nürnberg sahasında Elversberg'i 3-0 mağlup ederek puanını 40'a yükseltti ve bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Ev sahibi ekipte milli oyuncu Can Uzun, karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlayarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Ajans Haberleri 11.05.2024 16:06 Giriş: 11.05.2024 16:06

Güncelleme: 11.05.2024 16:06 Kaynak: DHA

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