Can Yaman, "İtalya" dedi, GAİN, 'El Turco"yu yayından kaldırdı

Geçtiğimiz günlerde bir röportajında "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna "İtalya" yanıtını veren oyuncu Can Yaman'ın oynadığı El Turco dizisi GAİN platformundan kaldırıldı.

Platform, Yaman'a yönelik sosyal medya tepkilerinin ardından söz konusu kararı aldı.

GAİN de 'El Turco'yu yayından kaldırma gerekçesini "Türk milletinin duyarlılıkları ve hassasiyetlerini" olarak gösterdi.

Platformun açıklaması şöyle:

"Son günlerde 'El Turco' dizimizde rol alan oyunculardan Can Yaman'ın yurt dışında verdiği bir röportajda kullandığı bazı ifadeler kamuoyunda farklı değerlendirmelere konu olmuş, çeşitli hassasiyetleri beraberinde getirmiştir. GAİN olarak bu konudaki tüm görüş ve eleştirilere açık yüreklilikle yaklaştığımızı ve milletimizin duyarlılıklarını her zaman önemsediğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

El Turco' dizisi; tarihimizin ilham verici bir döneminden yola çıkarak, Osmanlı'nın Avrupa'daki etkisini, cesaretini ve kültürel zenginliğini anlatmayı amaçlayan bir yapımdır.

Ancak kamuoyunda oluşan algının, dizinin temel yaklaşımı ve kanalımızın değerleriyle çelişen bir noktaya taşındığını üzülerek gözlemlemekteyiz.

Bu doğrultuda, tüm bu hassasiyetleri dikkate alarak 'El Turco' dizisini platformumuzdan yayından kaldırma kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, halkımızla kurduğumuz güven ilişkisini koruma ve sorumlu yayıncılık anlayışımızın bir yansımasıdır.

GAİN olarak; bu toprakların kültürünü ve tarihini evrensel bir dille anlatma misyonumuzu sürdürmeye, farklılıkları bir araya getiren, saygılı ve kapsayıcı yapımlarla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

'EL TURCO' DİZİSİ HAKKINDA

'El Turco' dizisinin senaryosunu Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim yazarken yönetmenliğiniyse Uluç Bayraktar yaptı.

Yazar Orhan Yeniaras'ın 'El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri' kitabından uyarlanan dizi Osmanlı'nın 1683'te Viyana'ya düzenlediği seferi anlatıyor.

Cam Yaman ise filmde savaşta yaralanıp İtalyan Alp'lerindeki Moena köyüne sığınan yeniçeri Hasan Balaban'ı canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Madalena Aragao ile Haluk Piyes, Hüseyin Avni Danyal ve Armağan Oğuz da yer alıyor.