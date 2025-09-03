Can Yayınları duyurdu: Zülfü Livaneli’nin yeni romanı “Bekle Beni” 23 Eylül’de okurla buluşuyor

Can Yayınları, Zülfü Livaneli’nin yeni romanını duyurdu. Büyük merak uyandıran “Bekle Beni”, 23 Eylül’den itibaren tüm Türkiye’de okurlarla buluşacak.

Son günlerde İstanbul’un farklı noktalarında görülen Livaneli imzalı “Bekle Beni” afişleri edebiyatseverler arasında heyecan yaratmıştı. Can Yayınları, bugün yaptığı açıklama ile romanın adını, kapağını ve yayımlanma tarihini ilk kez paylaştı.

Duyuruda romanın kapak tasarımı da edebiyatseverlerle buluştu. Can Yayınları, romanın içeriğine dair ayrıntıların ise yayıma kadar planlanan takvim doğrultusunda kademeli olarak açıklanacağını belirtti.

Yayınevi, artan ilgi karşısında ilk içerik bilgilerini önümüzdeki günlerde resmi kanalları aracılığıyla paylaşacağını açıkladı.