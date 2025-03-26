Can Yayınları: Yazarımız Barış İnce'nin serbest bırakılmasını bekliyoruz

Can Yayınları, edebiyatçı ve BirGün yazarı Barış İnce'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

İzmir'de 24 Mart'ta gözaltına alınan Barış İnce hâlâ gözaltında bulunuyor. Emniyet ifadesi tamamlanan İnce'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Can Yayınları, Barış İnce'nin gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Değerli yazarımız Barış İnce Pazartesi gününden bu yana gözaltında tutulmaktadır. Anayasal hakları kullanmak suç değildir" açıklamasını yaptı.

"Yazarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını ve serbest bırakılmasını bekliyoruz" denilen açıklamada, "Yazarımızın yanındayız" vurgusu yapıldı.

Barın İnce'nin Can Yayınları tarafından yayımlanan "Çelişki", "Sarsıntı" ve "Kıyıdaki Çocuklar" kitapları bulunuyor.