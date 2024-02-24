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Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 21:11
  • Giriş: 24.02.2024 21:11
  • Güncelleme: 24.02.2024 21:11
Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 106 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botların hareket halinde olduğunu belirledi.

"TCSG-6", "KB-20" ve "KB-111" botları tarafından durdurulan lastik botlardaki Afganistan uyruklu 43'ü çocuk 106 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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