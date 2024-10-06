Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin 15.08'de gerçekleştiğini duyurdu.
Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği ise yaklaşık 24 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi