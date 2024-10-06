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Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Güncel
  • 06.10.2024 15:23
  • Giriş: 06.10.2024 15:23
  • Güncelleme: 06.10.2024 15:26
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 15.08'de gerçekleştiğini duyurdu.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği ise yaklaşık 24 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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