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Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını: Rüzgar yangını büyüttü

Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Güncel
  • 20.07.2024 19:50
  • Giriş: 20.07.2024 19:50
  • Güncelleme: 20.07.2024 19:52
Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını: Rüzgar yangını büyüttü
İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyü Yılanlı mevkiinde saat 18.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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