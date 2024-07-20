Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 2'nci gününde

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ikinci günde havadan ve karadan sürüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün başlayan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor.

İlçeye bağlı Gemedere Çayı mevkiinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Gece boyunca yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan başlatılan müdahale devam ediyor.