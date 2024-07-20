Çanakkale Ayvacık'taki orman yangını 2'nci gününde söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle 17 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, dün başlayan orman yangını 2'nci gününde söndürüldü.

İlçeye bağlı Gemedere Çayı mevkiinde dün saat 21.30 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Gece boyunca yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yangına havadan müdahaleye başladı.

Havadan ve karadan uygulanan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

17 HEKTARLIK ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 17 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.