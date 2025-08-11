Giriş / Abone Ol
  • 11.08.2025 23:48
  • Giriş: 11.08.2025 23:48
  • Güncelleme: 11.08.2025 23:54
Kaynak: ANKA
Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek yangın noktasından bildirdi: Çok zor bir gece olacak

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İntepe viyadüğüne giderek devam eden yangına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Erkek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İntepe viyadüğündeyiz. Ormanlarımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bugün evler yangı. Çok zor bir gece olacak. Olağanüstü bir gün geçiriyoruz. Umuyoruz yangın bir an önce kontrol altına alınır."

