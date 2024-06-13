Çanakkale Belediye Başkanı'ndan yurttaşlara çağrı: Temiz bir çevre için atıklarımızı ayrıştıralım

Çanakkale Belediyesi'nin, Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB) ve Veolia Çanakkale iş birliğiyle Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kente yerleştirdiği 11 Mobil Atık Getirme Merkezine ilave olarak, Güzelyalı ve Dardanos bölgelerine de belirlenen noktalara Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek, mobil atık getirme merkezleri ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek, temiz bir kent için atıkların ayrıştırılmasının önemini vurguladı.

Muharrem Erkek ayrıca 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine de teknik gezi düzenledi.

Burada açıklamalarda bulunan Erkek, “Bugün 1. Sınıf Atık Getirme Merkezindeyiz. Bu tesisimiz; İçme Suyu Arıtma Tesisimizin tam karşısında, eski şehir mezarlığımızın yanında bir alan. 2021 yılından beri burayı işletiyoruz. Atık Getirme Merkezimizde ambalaj atıklarınızı (kağıt-karton, plastik, metal, cam) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalarınızı (AEEE), Atık Piller, Bitkisel Atık Yağlar, son kullanma tarihi geçmiş İlaç Atıklarınızı ve Tekstil Atıklarınızı, ayrıca küçük çapta (5 çuvala kadar) inşaat atıklarınızı topluyoruz. Sonrasında ise deponi alanımıza götürüyoruz” dedi.

Erkek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu çalışmaları yapmaktaki amacımız; temizlik bilincini geliştirmek, çöpte ayrıştırma bilincini artırmak ve bu merkezimizin çok daha iyi çalışır hale gelmesini, bilinmesini sağlamak. Bu doğrultuda tüm hemşehrilerimin de atıklarını ayrıştırarak buraya veya kentimizde 13 noktada bulunan mobil atık getirme merkezlerine bırakmalarını diliyorum.”