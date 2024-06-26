Çanakkale Belediyesi'nden 'Yayalaştırma Projesi': Araç trafiğine kapatılacak

Çanakkale Belediyesi tarafından yapılacak olan 'Yayalaştırma Projesi' Eski Balıkhane, Fetvane, Eski Mahkeme ve Küçük Hamam sokaklarının 1 Temmuz itibariyle araç trafiğine kapatılacak.

Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yayalaştırma Projesi' kapsamında Eski Balıkhane, Fetvane, Eski Mahkeme ve Küçük Hamam sokaklarının 1 Temmuz itibariyle araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Çanakkale Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yayalaştırma Projesi'nin hedefleri doğrultusunda yürürlükte olan Çanakkale Kentsel Sit Alanı Projesi içinde belirlenmiş güvenli yaya alanlarının oluşturulması için çalışmalar yürütülecek.

Proje kapsamında, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Eski Balıkhane Sokak, Fetvane Sokak (Kemalyeri Sokak ile Hapishane Sokak arası), Eski Mahkeme Sokak ve Küçük Hamam Sokak, 1 Temmuz'dan itibaren sürekli olarak 09.00-11.00 saatleri dışında kalan zaman diliminde araç trafiğine kapalı olacak.

Belediye, araç trafiğinin azaltılması ile alışveriş ve sosyal ihtiyaçlar için trafiğe kapalı, güvenli alanlar oluşturulmasının hedeflendiğini bildirdi.