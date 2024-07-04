Çanakkale Belediyesi, ücretsiz HPV aşı uygulamasına başlıyor

Çanakkale Belediyesi, ücretsiz HPV Aşı uygulamasına ilişkin çalışmalarını tamamladı. 2 Eylül tarihinde başlayacak uygulama için başvurular 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden sonra bu projeye imza atan kent olmak da bizler için büyük bir gurur" dedi.

Çanakkale Belediyesi, HPV (Human Papilloma Virus) için ücretsiz aşı kampanyası başlatıyor.

Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanserinin en yaygın nedenlerinden biri olarak bilinen HPV ile mücadele için harekete geçen Çanakkale Belediyesi, ücretsiz HPV Aşı uygulamasına ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, başlatılacak uygulama ile son yıllarda yaygınlığı artan HPV virüsüne bağlı hastalıkların önlenmesi için mücadele edileceğini kaydetti.

Muharrem Erkek, "HPV Aşı Uygulamamız ile halk sağlığı açısından çok önemli bir adım atıyoruz. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinden sonra bu projeye imza atan kent olmak da bizler için büyük bir gurur. Halkçı belediyecilik anlayışımızla, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir Çanakkale için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projemizin kapsadığı tüm hedef kitlemizi, HPV konusunda bilinçlenmeye ve aşı uygulamamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

15-25 YAŞ ARASI HEDEF KİTLE AŞILANACAK

Çanakkale Belediyesi, proje kapsamında Çanakkale mücavir alan içerisinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 15- 25 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşı uygulaması desteği verecek.

Uygulamada öncelikli olarak 20-25 yaş arası, ardından 15-20 yaş aralığındaki hedef kitle aşılanacak.

ÇOMÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Proje doğrultusunda; HPV virüsünün neden olduğu enfeksiyonlara karşı hayata geçirilen HPV aşı uygulamasının tam teşekküllü sağlık tesislerinde yapılması amacıyla Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği arasında protokol hazırlandı.

2 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

HPV aşıları, üç doz halinde gerçekleştirilecek olup uygulama 2 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.

BAŞVURULAR 9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

İlk aşamada, Çanakkale il sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyeden sosyal yardım alan 20-25 yaş aralığındaki kadınları kapsayacak olan HPV aşı uygulaması için başvurular; belediyenin internet sitesinden ulaşılacak formun doldurulmasıyla ya da belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal İşler Bürosuna yapılabilecek.

HPV Aşı Uygulaması Başvurusu için TIKLAYINIZ