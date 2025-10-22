Çanakkale Belediyesi, Yat Limanı'ndaki seyir teraslarını yeniliyor

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi tarafından kent estetiğini korumak ve kent sakinlerine daha konforlu bir seyir alanı sunmak amacıyla, Yat Limanı'nda bulunan seyir teraslarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale Belediyesi, Yat Limanı'ndaki seyir teraslarında yenileme çalışmalarına başladı. Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut seyir teraslarının yıkım işlemleri için düğmeye basıldı. Yapılacak yenilemeler kapsamında alan, modern, dayanıklı ve kent dokusuna uyumlu bir şekilde düzenlenecek.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından seyir terasları, 31 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren kent sakinlerinin kullanımına sunulacak.