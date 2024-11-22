Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor. Çanakkale Boğazı'nda etkili olması beklenen fırtına nedeniyle bu gece ve yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bu gece Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 00.00 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 23.00'teki seferler iptal edildi.

Yarın da Çanakkale'den Eceabat'a saat 01.00, 05.00, 07.00 ve 08.00, Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00, 06.00 ve 07.15, Çanakkale'den Kilitbahir'e saat 07.30 ve Kilitbahir'den Çanakkale'ye saat 07.30'daki seferler aynı nedenle gerçekleştirilemeyecek.