Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında bir yük gemisinde yaşanan makine arızasından dolayı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Romanya'dan Fransa'ya giden Liberya bayraklı 289 metre boyundaki "Capt Nature" isimli kuru yük gemisinin makineleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-13" römorkörleri sevk edildi.

Olay nedeniyle Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılarak önlem alındı.

Boğaza kuzey ve güney yönlerden giren gemiler ise geri döndürüldü.

Ekiplerin, makine arızası yaşanan gemiye müdahalesi sürüyor.